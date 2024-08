L’Aquila, Giunta: ok a lapide commemorativa in memoria di Sergio Ramelli vicino il Liceo Classico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Una lapide commemorativa in memoria di Sergio Ramelli, studente ucciso nel 1975 a Milano, sar? installata nel quartiere di Pettino, in un’area prospiciente il Liceo Classico “Domenico Cotugno” e via Leonardo Da Vinci.Lo ha stabilito la giunta comunale facendo seguito ad un apposito ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nel giugno 2023.“L’omicidio Ramelli rappresenta uno degli episodi pi? efferati e violenti di un capitolo buio della nostra nazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Fu trucidato da militanti di Avanguardia operaia per aver criticato le Brigate rosse in un tema scolastico e due sono gli elementi che colpirono all’epoca e feriscono ancora oggi – precisa la nota online. La sua condanna a morte, morale, venne sentenziata all’interno di un luogo, la scuola, che ?, o dovrebbe essere, il baluardo per la tutela, la crescita e la formazione dei ragazzi chiamati poi a formare la comunit? nazionale: il suo manoscritto fu affisso da un professore su una bacheca pubblica come atto d’accusa – si legge sul sito web ufficiale. Un gesto imperdonabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cos? come, in secondo luogo, fu vergognoso l’applauso con cui l’allora Consiglio comunale di Milano salut? la notizia della sua prematura scomparsa”.L’installazione della lapide in un’area attigua ad un edificio scolastico sar? uno stimolo per i giovani a conoscere ed approfondire una parte della storia contemporanea, quella relativa agli anni di piombo, che ha segnato un arco temporale ampio e provocato vittime innocenti, cadute nel nome di una contrapposizione ideologica definitivamente archiviata dalla storia – si apprende dal portale web ufficiale. Nei confronti di tutte le vittime del terrorismo, di qualsiasi matrice, i sentimenti unanimi non possono che essere di dolore, sofferenza e vicinanza in nome di una pacificazione nazionale che unisca le comunit? nella custodia della loro memoria e sia di monito per le future generazioni” concludono sindaco e assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

