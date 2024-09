L’Aquila, Giunta: TPL, biglietti e abbonamenti bus Ama, le tariffe in vigore

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Via libera dalla Giunta comunale alle nuove tariffe per il Trasporto pubblico locale, relative ai prezzi per biglietti ordinari e gli abbonamenti extraurbani per le corse dei bus Ama – “L’ultimo adeguamento tariffario risaliva al 2016. – spiega l’assessore alla Mobilt?, Paola Giuliani – I costi per gli abbonamenti urbani rimangono invariati e anche quest’anno alle famiglie con basso Isee si proceder? con il rimborso della spesa – viene evidenziato sul sito web. Fanno eccezione gli abbonamenti extraurbani su cui, come Comune non potevamo intervenire – si apprende dalla nota stampa. L’adeguamento degli indici Istat sul costo della vita, invece, hanno comportato un leggero incremento dei biglietti ordinari, in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali sul trasporto pubblico locale – Come amministrazione, in collaborazione con Ama, abbiamo operato per contenere e sterilizzare l’aggravio di spesa per le famiglie e quanti quotidianamente utilizzano il mezzo pubblico per gli spostamenti”.Le tariffe dei biglietti:Le tariffe degli abbonamenti:Tutte le informazioni: https://www.ama – si apprende dal portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/abbonamenti-e-biglietti/i-titoli-di-viaggio/

