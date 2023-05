L’Aquila, Guida la tua vita: al via la campagna di prevenzione del Comune dell’Aquila rivolta ai giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Verranno presentati, sabato 27 maggio, alle ore 10, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, i risultati di Guida la tua vita, l’iniziativa istituzionale finalizzata a sensibilizzare i giovani sui rischi di incidenti stradali connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti promossa dal Comune dell’Aquila, quale soggetto capofila, in partenariato con la Prefettura, la Asl-Direzione generale UOSD Ser.D, l’Universit? degli studi dell’Aquila-Dipartimento di Scienze umane, l’Ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione dell’associazione Vides Spes odv L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, in corso di svolgimento, interessa numerosi ambiti di intervento per creare consapevolezza tra i ragazzi sui rischi connessi all’uso di sostanze alteranti, come droghe e alcol, quando si ? alla guida, e per formare adeguatamente le figure professionali che si trovano maggiormente a contatto con i giovani.

Tra le iniziative: una borsa di studio, della durata di nove mesi, sul tema “Lo sviluppo sostenibile dell’istruzione e dell’educazione” e un percorso di formazione degli insegnanti degli istituti scolastici comunali di secondo grado a cura dell’ateneo; corsi di formazione specifica, condotti dal Serd in collaborazione con la Prefettura, rivolti ad agenti della Polizia municipale ed esercenti (titolari di bar, pub e locali); una campagna di informazione itinerante sul territorio attraverso un camper attrezzato e personale specializzato, curata dall’associazione Vides Spes e dall’ente comunale; l’attivazione di un tavolo di monitoraggio, da parte della Prefettura; un concorso rivolto ai giovani delle scuole superiori per la realizzazione di un video che dovr? mettere in luce le alterazioni psicofisiche provocate da sostanze psicotrope e alcol con l’obiettivo di disincentivarne l’uso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Secondo le ultime rilevazioni, i casi per guida in stato di ebbrezza sono in aumento – riporta testualmente l’articolo online. Si ? infatti passati dall’1,2% nel 2001 al 4% nel 2019. Un incremento che ha riguardato in particolare i pi? giovani – precisa la nota online. Il 20% degli incidenti stradali provocati dai ragazzi di et? compresa tra i 15 e i 24 anni ? stato causato sotto effetto dell’alcol, mentre il 27% sotto effetto di sostanze stupefacenti – Una percentuale che sale drammaticamente se si prendono in esame i sinistri causati da automobilisti di et? superiore ai 24 anni: l’80% di essi ? dovuto ad all’assunzione eccessiva di alcolici mentre il 73% all’uso di droghe (fonte: Polizia di Stato e Istat).

Nel corso della giornata di sensibilizzazione, oltre alla presentazione dei risultati di questa preziosa collaborazione, saranno proiettati e premiati i video realizzati dagli studenti delle scuole coinvolte nella creazione di uno spot di sensibilizzazione sul tema – viene evidenziato sul sito web. Al termine della presentazione del progetto “Guida la tua vita”, il video ritenuto pi? efficace verr? inserito tra gli elementi della campagna di prevenzione del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Programma:

Modera il giornalista di Libero, Antonio Rapisarda

Ore 10 – Saluti istituzionali

Interverranno:

Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila

Edoardo Alesse, rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila

Ernesta D’Alessio, viceprefetto vicario della provincia dell’Aquila

Maria Feliciani, associazione Vides,

Ada D’Alessandro, ufficio scolastico provinciale

Ore 10.30 – Presentazione dei progetti di monitoraggio e ricerca sui rischi derivanti dall’incidentalit? stradale alcol e droga correlata:

Interverranno:

Maria Vittoria Isidori, docente dell’Universit? degli Studi dell’Aquila

Daniela Spaziani, responsabile ASL Ser.D dell’Aquila

Giuseppe Girolami, viceprefetto aggiunto della Provincia dell’Aquila

Ore 11.10 – Video dichiarazione del giornalista del Corriere della Sera Luca Valdiserri

Ore 11.30 – Premiazione video vincitori dello spot “Guida la tua vita”

