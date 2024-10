L’Aquila, Intervento del consigliere comunale Fabio Frullo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La sicurezza ? un bene comune la cui assenza pu? mettere a rischio la stessa libert? degli aquilani costretti a limitare uscite cittadine e frequentazione di luoghi – aggiunge la nota pubblicata. ? vero che i temi della sicurezza e dell’ordine pubblico non sono risolvibili in ambito locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tale attribuzione ? appannaggio dello Stato attraverso gli strumenti previsti dalla legge, ma non per questo le Istituzioni locali non debbono trovare soluzioni per la tutela del territorio per quanto di loro competenza – Non ? un mistero che la mancanza di percezione di sicurezza, molte volte lamentata in questa citt?, ? dovuta anche al comportamento degli ospiti delle case famiglia e in quest’ottica non ? pi? rinviabile un serio monitoraggio sulle strutture di accoglienza presenti nel Comune dell’Aquila – I controlli, ora non pi? rinviabili, devono verificare le posizioni lavorative dei dipendenti, dei volontari, dei ruoli svolti dalle altre figure professionali e dei programmi pedagogici per gli ospiti minori – Le case famiglia devono avere educatori qualificati per i programmi di alfabetizzazione e norme di regolamento interne chiare da far rispettare – si apprende dalla nota stampa. Ogni minore ospite in case famiglia costa al Comune dell’Aquila mediamente 100 euro per un totale di circa 7000 euro al giorno e questo obbliga l’Amministrazione comunale a vigilare sul loro operato adottando anche regolamenti che disciplinano i controlli, da parte degli operatori, nelle ore in cui i ragazzi minorenni sono fuori della casa e in giro per la citt?.In ogni caso il primo passo ? quello di rendere pubblici, sul sito del Comune, i bilanci delle strutture e di imporre a queste Istituzioni una responsabilit? vera su chi ospitano – recita il testo pubblicato online. ? gi? all’ordine del giorno la convocazione della Commissione consiliare nella quale verranno auditi tutti i responsabili delle case famiglia al fine di comprendere la loro attivit? dentro e fuori le stesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila, 2 ottobre 2024Il Presidente della terza Commissione consiliare “Politiche sociali, culturali e formative” Consigliere comunale dell’Aquila Fabio Frullo

