L’Aquila, Maltempo, proseguono senza sosta le operazioni del piano neve

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Sono iniziate alle 4 stamani e proseguono senza sosta le operazioni del Piano neve del Comune dell’Aquila, per sgomberare le strade e spargere il sale per prevenire le formazioni di ghiaccio, dopo l’abbondante nevicata che ha interessato il territorio comunale da ieri notte e fino a stamani.

Sono in funzione 12 mezzi comunali, che hanno lavorato e stanno lavorando per garantire la viabilit? a cominciare dalle strade che portano all’ospedale, alle case di cura, agli edifici pubblici e alle scuole, la cui attivit? didattica ? stata oggi sospesa per effetto dell’ordinanza emessa alle prime luci dell’alba di oggi – Gli interventi andranno avanti fino a quando sar? necessario, seguendo le disposizioni del Piano neve gestito dal settore Opere pubbliche https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_465172_0_3.html .

Tredici mezzi delle ditte private, che affiancano la struttura comunale, stanno ancora sgomberando la neve nelle frazioni; in quelle pi? alte il manto ha superato i 30 centimetri.

Il sindaco Pierluigi Biondi raccomanda la massima prudenza nella circolazione, limitando l’uso dell’auto privata allo stretto indispensabile fino a cessata emergenza e invitando a seguire le prescrizioni della Protezione civile comunale, riassunte in questo video https://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=rCAKHAhkG5k.

? in funzione la sala operativa del Comune nella sede di via Ulisse Nurzia, recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail piano – neve@comune – laquila – viene evidenziato sul sito web. it.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it