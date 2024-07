L’Aquila, Modifica alla circolazione in via Aldo Moro

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comando di Polizia Municipale rende noto che ? stata emessa un’ordinanza finalizzata alla modifica della viabilit? su via Aldo Moro – Da mercoled? 31 luglio fino mercoled? 14 agosto, per consentire le lavorazioni necessarie al metanodotto, sar? istituito un senso unico di circolazione sul tratto di via Aldo Moro compreso tra i civici 23-31, (all’altezza di un istituto di credito) e l’incrocio con via San Sisto e via Caduti di Via Fani – precisa il comunicato. Il senso di marcia consentito sar? quello in direzione via Caduti di Via Fani/via Beato Cesidio – recita il testo pubblicato online. L’ordinanza ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_542764_0_3.html

