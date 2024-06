L’Aquila, Notte bianca: videogame on line per scoprire in anteprima le iniziative

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si chiama “DanteRun” il videogame on line attraverso il quale ? possibile scoprire alcune delle iniziative che verranno proposte in occasione della Notte Bianca della citt? dell’Aquila, prevista per sabato 15 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Il gioco, semplice e intuitivo, consentir? all’utente, al termine di ogni livello superato, di conoscere in anteprima quali eventi saranno inseriti nel programma della manifestazione che verr? reso noto nei prossimi giorni.La piattaforma, gratuita, ? raggiungibile attraverso il seguente link: https://danterun.nottebiancaaq.it oppure dai canali social dell’evento Facebook e Instagram della Notte Bianca – Fb: https://www.facebook.com/nottebiancalaquilaIg: https://www.instagram.com/nottebiancalaquila?igsh=OTZqMjZyeDByamwwLa manifestazione, che si svolger? in centro storico, ? promossa e sostenuta dal Comune dell’Aquila che dallo scorso mese di maggio organizza gli appuntamenti dei “Venerd? in centro delle famiglie”, dedicata principalmente a bambini, ragazzi e ai loro genitori.

