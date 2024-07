L’Aquila, Parcheggio ex caserma Rossi: accordo Comune-Agenzia Demanio per progettazione interventi.

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Inizia a delinearsi il percorso tecnico amministrativo per la realizzazione di un nuovo parcheggio all’interno dell’ex Caserma Rossi. La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra Comune dell’Aquila e Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio a cui, in base all’intesa, sar? affidata la realizzazione di indagini e analisi per la realizzazione degli interventi – per i quali verr? indetto un concorso di progettazione – e il Piano di fattibilit? tecnico-economica – viene evidenziato sul sito web. Oltre alle aree di sosta, infatti, sono previsti anche un parco pubblico e una nuova viabilit? a servizio del polo scolastico di Colle Sapone e in grado di semplificare i collegamenti viari con il quartiere Torrione e la zona di via Acquasanta – “Ad aprile la Cabina di coordinamento integrata ha stanziato 2 milioni per questa operazione, che oltre ad avere significative ripercussioni in termini di riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione dell’ex caserma ? destinata a dotare la citt? di nuovi spazi per parcheggi a ridosso del centro storico – Qualche settimana fa ? partita la conferenza dei Servizi per un’altra area parcheggio – da 150 posti auto, 10 per camper, sosta bus navette per la Fontana Luminosa e un impianto di risalita meccanizzato – su Viale della Croce Rossa – si legge sul sito web ufficiale. Quello dei parcheggi ? un’esigenza reale della citt?, su cui stiamo lavorando per fornire risposte concrete a residenti, commercianti e cittadini” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale Francesco De Santis.

