L’Aquila, Perdonanza: Bolla del Perdono torna in Banca d’Italia

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Bolla del Perdono, esposta da ieri nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ? tornata nel suo abituale alloggio, all’interno del caveau della Banca d’Italia – Al suo posto ? stata posizionata una copia del documento con cui Celestino V ha istituito nel 1294 il giubileo che ha anticipato quello del 1300 di Bonifacio VIII.Il provvedimento si ? reso necessario alla luce delle indicazioni pervenute stamani da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Abruzzo e del Molise che ha rilevato condizioni ambientali non ottimali e la necessit? di tradurla nel suo luogo di custodia per non esporla a danneggiamenti. La bolla ? assicurata e come di consueto dal 2017 viene esposta per 24 ore, dietro autorizzazione della Soprintendenza

