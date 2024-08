L’Aquila, Perdonanza: navetta gratuita in servizio fino all’una di notte

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Mobilit? del Comune dell’Aquila rende noto che il servizio navetta gratuito per il centro storico con partenza dal Terminal bus Lorenzo Natali sar? attivo dalle ore 7:30 alle ore 1:00 con orario continuato nei giorni in 25 (oggi), 26, 27 e 30 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio attivo grazie alla collaborazione con Ama subir? delle modifiche l’itinerario in conseguenza delle chiusure disposte con l’Ordinanza di Polizia municipale che comporter? modifiche alla viabilit?.L’itinerario alternativo della navetta ? il seguente: Terminal Lorenzo Natali, via Strinella, via Tagliacozzo, via Castello, Piazza Battaglione Alpini, viale Gran Sasso d’Italia, via Strinella, Terminal Lorenzo Natali, con fermata solo su via Tagliacozzo (all’altezza di Porta Castello), a Piazza Battaglione Alpini e 2 su via Strinella (area camper e incrocio via Teramo).Si ricorda che il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, ? fruibile gratuitamente tutti i giorni h24.Per maggiori informazioni: www.ama – si apprende dal portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it