L’Aquila, Perugia e L’Aquila si ‘riconciliano’ dopo oltre 6 secoli nel nome di Braccio da Montone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Ieri, domenica 16 giugno, in occasione della nona edizione di Perugia 1416 (una delle maggiori rievocazioni storiche medioevali-rinascimentali, che ricorda, tra l’altro l’ingresso nella citt? umbra da parte di Braccio da Montone), l’amministrazione comunale dell’Aquila si ? resa protagonista di un momento storico unico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Una delegazione del nostro Comune – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Manuela Tursini, che ha rappresentato lo stesso sindaco in occasione della manifestazione di Perugia – ha condiviso la partecipazione ad un evento cos? importante, nella citt? che fu di Braccio Fortebracci, noto come Braccio da Montone – si apprende dalla nota stampa. Una vera e propria ‘riconciliazione’ tra le due citt? dopo 600 anni dalla scomparsa del condottiero che fu fermato dagli Aquilani alle porte della citt? nel maggio del 1423”.“L’iniziativa di ieri – hanno proseguito sindaco e assessore – rappresenta una pietra miliare nei rapporti tra le nostre due citt?, simbolo di storia vissuta e con una visione condivisa per il futuro – Un ringraziamento particolare va all’Associazione di Promozione Sociale Perugia 1416 e al Comune di Perugia per l’invito alla nostra Municipalit?. Analoga gratitudine – hanno concluso il sindaco Biondi e l’assessore Tursini – va anche alla Compagnia Rosso d’Aquila, perch? senza il suo impegno questo evento storico non sarebbe stato possibile”.

