L’Aquila, Progetto Case e Map: debiti canoni compartecipazione e locazione potranno essere rateizzati

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila apre alla possibilit? di rateizzazione dei pagamenti dei canoni di locazione e compartecipazione da parte degli inquilini del progetto Case e Map in condizione di morosit? nei confronti dell’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il provvedimento ? al centro di una delibera di giunta di prossima discussione, a firma dell’assessore con delega al Patrimonio, Vito Colonna, con cui, dal prossimo 1? gennaio, vengono riformati gli atti concessori degli alloggi o dei Moduli abitativi provvisori.“Per coloro che sono in regola o intendono regolarizzare la propria posizione (anche attraverso il pagamento a rate degli arretrati) non cambier? assolutamente nulla – si legge sul sito web ufficiale. – spiega l’assessore – I due canoni esistenti, di compartecipazione e locazione, verranno uniformati sotto un’unica voce: il canone concessorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ? in corso, e dovrebbe terminare entro marzo, un capillare censimento presso i progetti Case e Map per la verifica, da parte degli assegnatari, dei requisiti oggettivi e soggettivi per il mantenimento delle assegnazioni – precisa il comunicato. Tutti gli atti, pertanto, sia quelli di nuova sottoscrizione sia quelli di proroga verranno uniformati secondo questo il nuovo schema contrattuale”.Per quanto riguarda le rateizzazioni delle locazioni e delle compartecipazioni, relative al periodo che va dal mese di ottobre 2020 in poi (quelle per le annualit? precedenti sono oggetto di avvisi di accertamento gi? recapitati agli interessati), questo ? il piano di pagamenti che verr? proposto:

