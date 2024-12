L’Aquila, Rapidità ancora maggiore nel rilascio dei contributi e completamento della ricostruzione privata. Gli obiettivi dell’attività post sisma nel Documento unico di programmazione 2025-2027

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I tempi di rilascio dei contributi per la ricostruzione privata post sima potranno essere ancora pi? ridotti e l’obiettivo ? il completamento della ricostruzione stessa – si legge sul sito web ufficiale. Sono stati questi i punti principali che ho illustrato nel corso della riunione della prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, che sta tenendo delle audizioni sul Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, prima di esprimere il parere e di trasmetterlo per l’approvazione da parte del Consiglio comunale nella seduta del bilancio di previsione – si apprende dalla nota stampa. Dal punto di vista della realizzazione fisica degli interventi, l’avanzamento della ricostruzione privata si attesta oltre il 90%, nonostante la continuit? del processo si sia scontrata, nel corso degli anni, con fattori e situazioni contingenti sfavorevoli, come l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19, e la pi? recente guerra in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. Quest’ultimo evento ha condotto ad un incremento del costo delle materie prime e dei costi per l’energia, con effetti negativi sulla prosecuzione dei lavori ed un possibile blocco dei cantieri – precisa il comunicato. Emergenza superata grazie all’azione sinergica tra Usra e Usrc, gli uffici per la ricostruzione dell’Aquila e del cratere, per l’adeguamento dei contributi al lievitare dei prezzi.La ricostruzione si colloca all’interno del pi? ampio processo di riqualificazione urbana e il processo di ricostruzione “fisica” degli edifici deve in questo momento essere necessariamente accompagnato da un processo virtuoso di ricostruzione del tessuto economico e sociale della Citt?, accrescendo la qualit? della vita e consentendo ai cittadini di riappropriarsi in via definitiva dello spazio urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. La maggiore celerit? della ricostruzione passa per il monitoraggio effettuato dall’Usra, attraverso il quale si pu? scoprire se ci sono ancora aggregati per i quali non ? stata nemmeno presentata la domanda di contributo o i cui cantieri sono fermi – precisa il comunicato. Di qui la messa a punto di una procedura pi? agile ed efficace per la nomina dei commissari esperti, scegliendoli tra quelli iscritti nell’Albo dei Commissari predisposto dal Comune dell’Aquila, cui affidare la pratica ai fini dell’attuazione degli interventi di ricostruzione privata – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, la riduzione dei tempi di concessione dei contributi, che passa attraverso una pi? accurata e sollecita azione da parte delle nostre strutture per il controllo delle domande e della documentazione a corredo delle stesse, tenendo presente che comunque i nostri uffici e i dipendenti della Ricostruzione privata svolgono un operato eccezionale dal punto di vista dell’impegno e della competenza – si apprende dal portale web ufficiale. A conferma della massima attenzione che l’amministrazione Biondi ha nei confronti del territorio, a dicembre sono stati rilasciati finora 19 contributi per un totale che supera gli 11 milioni di euro, di cui 1 milione e 300mila euro per la citt? capoluogo e 10 milioni di euro circa destinati a 10 frazioni.L’Aquila, 12 dicembre 2024Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione Privata

