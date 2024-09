L’Aquila, Ricostruzione privata: 50 milioni di euro di contributi a luglio e agosto

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila ha erogato circa 50 milioni di euro (per l’esattezza, 49 milioni e 840milioni di euro) per i progetti di ricostruzione privata post sisma del 6 aprile 2009. Lo rende noto l’assessore alla Ricostruzione privata, Roberto Tinari.“Complessivamente – ha spiegato Tinari – sono stati finanziati 43 lavori, con una media superiore a un milione di euro per ogni intervento – Nonostante il periodo di ferie, gli uffici si sono adoperati a pieno ritmo e hanno raggiunto un risultato eccezionale, sia per la mole di lavoro svolto che per la loro complessit?. Ringrazio tutti i dipendenti che hanno operato per centrare questo obiettivo, dipendenti di un settore che funziona come testimoniano i dati”.“Questa situazione – ha concluso l’assessore Tinari – fa ben sperare per il futuro soprattutto perch? nel mese di settembre daremo un’accelerazione al processo di ricostruzione attraverso il commissariamento di tutti gli aggregati lenti o addirittura dimenticati”. Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione Privata

