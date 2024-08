L’Aquila, Riqualificazione dell’area della stazione dell’Aquila. Concesso un finanziamento di oltre 14 milioni e mezzo di euro

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Cipess ha stanziato un finanziamento pari a 14.561.772,13 euro per sostenere gli interventi contenuti nel programma di riqualificazione della stazione ferroviaria dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ha reso noto l’assessore alle Politiche urbanistiche del Comune capoluogo d’Abruzzo, Francesco De Santis.“Questo importante passo in avanti – ha spiegato l’assessore De Santis – segue gli incontri che abbiamo avuto con i vertici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), al fine di concordare le modalit? di attuazione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto sar? ulteriormente condiviso con la Soprintendenza e poi si passer? alla fase successiva propedeutica alla realizzazione dei lavori previsti dalla riqualificazione, cio? il miglioramento della circolazione nella zona in generale, una nuova viabilit?, soprattutto tra l’area in questione fino alla congiunzione con la via Mausonia, la soppressione di due passaggi a livello, l’allestimento di aree a parcheggio e la pedonalizzazione di Via Tancredi da Pentima”.

