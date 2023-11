L’Aquila, Riunione della quinta commissione consiliare. Seconda commissione consiliare, spostamento della seduta

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La quinta commissione del Consiglio comunale, Garanzia e Controllo, oltre a luned? 4 dicembre, si riunir? anche venerd? 24 novembre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). All’ordine del giorno, la discussione sulla richiesta del consigliere Paolo Romano circa il complesso di edilizia residenziale pubblica a San Gregorio e la verifica dell’efficacia delle opere provvisionali di messa in sicurezza della Torre civica – viene evidenziato sul sito web.

La seconda commissione consiliare, inizialmente prevista per domani, mercoled? 22 novembre, ? stata rinviata a marted? 28 novembre – Si riunir? alle 14.45 in prima e alle 15 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Resta invariato l’ordine del giorno, consistente nel parere su tre proposte di deliberazione consiliare, una riguardante la dichiarazione di efficacia della variante al piano regolatore gi? adottata dal Consiglio comunale per l’intervento di completamento di via Montorio al Vomano (tratto stradale dall’accesso ospiti dello stadio Gran Sasso-Italo Acconcia fino all’incrocio con via Lanciano), le altre due un mutamento di destinazione d’uso per vendita di terreni di demanio civico a Collebrincioni e Bagno – aggiunge testualmente l’articolo online.

