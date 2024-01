L’Aquila, San Sebastiano martire, patrono della Polizia Municipale. Sabato 20 gennaio alle ore 11.30 la celebrazione in onore del protettore nella rinata chiesa di San Giovanni Battista di Pile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Come tradizione, anche quest’anno il corpo della Polizia Municipale dell’Aquila onora il 20 gennaio il suo santo protettore, San Sebastiano Martire, con una celebrazione a lui dedicata che si terr? nella chiesa di Pile, appena restaurata – si apprende dal portale web ufficiale. ”

? quanto si legge in una nota trasmessa dall'assessore alla polizia municipale Laura Cucchiarella che spiega: "la messa sar? celebrata da S.E. il Cardinale Giuseppe Petrocchi Arcivescovo dell'Aquila alle 11.30. Al termine ci sar? la benedizione del personale del corpo della municipale e dei loro mezzi. Voglio sottolineare" continua l'assessore "che proprio in concomitanza con le celebrazioni del Santo, nei locali del rinato Palazzo Margherita ? stata esposta l'opera del maestro Emanuele Moretti intitolata "Il Martirio di San Sebastiano". L'installazione ? composta da 5 tele disposte a forma di croce. Su questa superficie ? raffigurato lo statuario corpo del Santo agonizzante, con le ferite prodotte dalle frecce. Accanto al dipinto, la plasticit? di un albero capovolto, che simboleggia la "Realt? Altra", nel cui tronco sono infisse sette frecce. L'iniziativa per la realizzazione dell'opera, condivisa con il Sindaco Pierluigi Biondi, ? stata dell'allora Consigliere Comunale Giancarlo Della Pelle, sempre molto attento alle attivit? del Corpo, in occasione della festa di San Sebastiano del 2022″.

Continua Cucchiarella: “L’intento originario dell’Amministrazione Comunale era quello di onorare e ringraziare, per il loro quotidiano operato, le donne e gli uomini della Polizia Mucipare dell’Aquila con l’immagine del loro Santo partono, esponendola permanentemente al pubblico – riporta testualmente l’articolo online. ? stato poi fondamentale allo scopo l’intervento del Comitato Perdonanza che, con il proprio contributo, ha consentito l’acquisizione dell’opera”.

Conclude l’assessore: “Al Comitato ed in particolare al suo coordinatore e vice sindaco Raffaele Daniele va il ringraziamento mio e quello di tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale dell’Aquila per l’importante gesto”.

