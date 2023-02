L’Aquila, Scomparsa Farroni: il cordoglio del sindaco Biondi

- Advertisement -

“A nome della Municipalit? e a titolo personale esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Corrado Farroni – aggiunge la nota pubblicata. Ci lascia un protagonista di una importante stagione imprenditoriale della nostra citt? e fondatore di uno dei marchi storici di questa terra, che non ha mai lesinato impegno e passione anche al di fuori della sua attivit? lavorativa in favore della comunit?. Alla moglie Concetta, ai figli Domenico e Carlo e ai famigliari tutti giungano sentite condoglianze”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

