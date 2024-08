L’Aquila, Scomparsa padre Raffaello Fico: il cordoglio del sindaco

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Esprimo vicinanza e affetto al titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, Raffaello Fico, per la dolorosa scomparsa del padre – si apprende dalla nota stampa. In un momento di cos? grande commozione mi stringo a lui e ai suoi familiari, porgendo le pi? sentite condoglianze a nome della Municipalit? aquilana e a titolo personale, consapevole delle amorevoli cure su cui ha potuto contare, nell’ultima fase della sua vita, del reparto di Oncologia del San Salvatore e dell’hospice dell’ex Onpi”, lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

