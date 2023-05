L’Aquila, Scuole: Open Day asilo comunale “1° Maggio”  

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Mercoled? 31 maggio e luned? 5 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:00, il nido d’infanzia comunale “1? Maggio” apre le porte al pubblico per offrire ai genitori interessati la possibilit? di visitare la struttura in via Ficara, all’Aquila, in vista della scadenza delle iscrizioni al nuovo anno educativo 2023/2024 fissata l’11 giugno –

Sar? l’occasione per conoscere il personale, le attivit? educative e l’organizzazione del servizio –

Per qualsiasi informazione ? possibile contattare la scuola ai seguenti recapiti: tel. 3347689320, e-mail: nidoprimomaggio@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it

