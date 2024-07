L’Aquila, SECONDO INTERVENTO DI DEMUSCAZIONE PER LA STAGIONE 2024

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, rende noto che da Luned? 29 Luglio a Luned? 5 Agosto verr? effettuato il secondo intervento di demuscazione/disinfestazione all’interno del territorio comunale – Gli interventi riguarderanno anche il Progetto C.A.S.E. ed i M.A.P. e potranno subire delle modifiche al calendario in funzione di condizioni meteorologiche non favorevoli. Si raccomanda di tenere chiuse finestre/porte, non stendere i vestiti all’aperto e tenere chiusi all’interno animali d’affezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it Di seguito l’elenco delle aree oggetto di intervento: MACRO ZONA 1(Luned? 29/07/24 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) San GregorioOnnaMonticchioSant’EliaStrada Statale 5 bisCivita di BagnoCominio – LillettaSan RanieroSan Benedetto di BagnoVallesindolaRipa di BagnoBagno grandeBagno piccoloBagnoPianolaPoggio di RoioRoio PianoSanta RufinaColle di Roio MACRO ZONA 2 (Marted? 30/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) San GiacomoCollebrincioniAragnoCamardaAssergiFonte CerretoFilettoPescomaggiorePaganicaTempera (ad eccezione di Via del Mulino dal civico n.1 al civico n. 26, Via Mons. Mario Pimpo, Via delle Mole, Piazzetta delle Oche) MACRO ZONA 3 (Mercoled? 31/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Genzano di SassaCollefracidoPagliare di SassaPalombaia + zona CerellaSassaSassa scaloBrecciaseccaColle di SassaPoggio Santa MariaCollemareSan MartinoFoce di SassaCese di PreturoPreturoColle di PreturoPozza di PreturoSan Marco di PreturoSanti di PreturoMenzanoCasalineArischiaSan VittorinoCansatessa MACRO ZONA 4 (Gioved? 01/08/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Pettino (zona alta a monte di Via Antica Arischia)SantanzaSan GiulianoSan SistoColle PretaraContrada SansoneSan FrancescoColle Capo CroceTorrioneColle SaponeLocalit? Vasche del VentoGignanoBazzano MACRO ZONA 5 (Venerd? 02/08/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) TorrettaVia Strinella altaAcquasantaVia StrinellaCollemaggioVilla comunalePorta NapoliCentro storicoVilla GioiaStazione FsBorgo RiveraVia XXV AprilePile estStrada Vicinale dell’Aterno (ad eccezione del tratto di strada compreso dal civico n. 2 al civico n. 8 e del civico n. 21)Via della foca MACRO ZONA 6 (Luned? 05/08/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Pile ovest (ad eccezione di Via Mulino di Pile)Pratelle di VetoioS.S. 80CoppitoPettino (zona bassa a valle di Via Antica Arischia)Santa BarbaraPile altoCorrado IVPiazza d’ArmiViale della Croce RossaValle PretaraViale Gran SassoCastello FarfaFontana luminosaSan BernardinoViale Duca degli Abruzzi

