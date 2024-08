L’Aquila, SICUREZZA URBANA NEL COMUNE CAPOLUOGO: VERSO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA SUL CONTROLLO DI VICINATO

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:? in fase di avanzata definizione, all’esito di interlocuzioni sviluppate nei giorni scorsi e condivise con gli attori del territorio nel corso dell’incontro che si ? tenuto nella giornata di ieri, la prossima stipulazione, tra la Prefettura di L’Aquila e il Comune di L’Aquila, del Protocollo d’intesa sul “controllo di vicinato”.Ne danno notizia il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il Sindaco Pierluigi Biondi.Tale iniziativa ? espressamente finalizzata a valorizzare e accrescere la partecipazione attiva dell’intera comunit? locale – in particolar modo dei titolari degli esercizi commerciali localizzati nel centro cittadino -, al rafforzamento dei livelli di sicurezza percepita, soprattutto nel centro storico della citt? capoluogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’adozione di tale strumento, pertanto, i cittadini potranno svolgere un ruolo essenziale di sentinelle attive del territorio cos? da poter segnalare anticipatamente alle Forze di Polizia, secondo modalit? e forme opportunamente regolamentate, anche attraverso le figure di “coordinatori” di uno o pi? “gruppi di vicinato”, eventuali situazioni di natura sospetta o anomala – si legge sul sito web ufficiale. Il modello condiviso di strategico rafforzamento della cornice generale di sicurezza nel territorio del capoluogo ? stato gi? condiviso in Prefettura anche con una delegazione di esercenti di pubblici servizi, alla presenza dei vertici territoriali delle Forze di polizia – si apprende dal portale web ufficiale.

