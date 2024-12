L’Aquila, Sottoservizi: lavori dall’8 gennaio in via XX Settembre e in via Giovanni XXIII, modifiche alla viabilità

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per consentire la realizzazione dei lavori dei sottoservizi su via XX Settembre e in via Giovanni XXIII il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso due ordinanze con cui sono previsti l’istituzione divieti di sosta – con rimozione forzata ambo i lati – nei tratti interessati dagli interventi e di sensi unici alternati, regolati da impianti semaforici, che saranno in vigore dal prossimo 8 gennaio sino al 18 aprile 2025.In particolare, i provvedimenti riguarderanno via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra ponte Belvedere e via Barete, e via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Fontesecco via Persichetti.

