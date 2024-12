L’Aquila, Spazi pubblici, dehor e arredo urbano: in arrivo linee guida per la progettazione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“La nostra volont? ? quella di aprire il pi? possibile il confronto e il dialogo con la comunit?. Con questo obiettivo e con questo spirito il 2025 apriremo un dibattito per la citt? con l’obiettivo di delineare strategie condivise e partecipate nella definizione della progettazione degli spazi pubblici”. A dichiararlo, in una nota congiunta, sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vicesindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele, e l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, dopo l’approvazione in giunta dell’atto di indirizzo finalizzato alla elaborazione di linee guida per la progettazione degli spazi pubblici. Verr?, pertanto, elaborato un documento che raccoglier? e discipliner?, in un unico testo normativo e progettuale, gli interventi in materia di decoro e di arredo urbano degli spazi pubblici, di chioschi e dehors, l’inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi con lo scopo di articolare e definire l’immagine degli spazi, selezionando anche elementi di arredo urbano e materiali specifici per il contesto di intervento – riporta testualmente l’articolo online. “Il testo finale sar? condiviso con la citt?, e riguarder? tanto il centro cittadino quanto le frazioni – precisa il comunicato. – concludono sindaco e assessori – L’obiettivo ? avere a disposizione uno strumento chiaro, lineare e coerente con le esigenze del nostro territorio e le sue peculiarit?”.

