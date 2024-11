L’Aquila tra le “migliori città del lavoro 2024”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila ? una delle citt? italiane in cui si lavora meglio – recita il testo pubblicato online. ? quanto emerge dall’analisi realizzata da Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) per conto della Fondazione Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) che pone al quarantesimo posto il capoluogo d’Abruzzo nel 2024, con incremento di 18 posizioni rispetto alla rilevazione effettuata lo scorso anno – riporta testualmente l’articolo online. Il riconoscimento ? stato assegnato nel corso di una cerimonia che si ? svolta nella sede Telethon di Milano cui ha partecipato l’assessore con delega alla Mobilit? e Smart city, Paola Giuliani.Lo studio, realizzato sulla base di una serie di dati – forniti, tra gli altri, da dati Istat, Ministeri, Infocamere e Unioncamere – e si ? posto l’obiettivo di costruire un ranking territoriale delle citt?, in particolare i capoluoghi di provincia, “dove si lavora meglio”, intendendo con questa espressione la valutazione dei fattori interni ed esterni alla condizione lavorativa che influiscono sulle scelte localizzative di occupazione professionale – si apprende dalla nota stampa. La base quantitativa dell’indagine ? costituita da una serie di indicatori ordinati secondo le seguenti macroaree: fondamentali economici (opportunit? professionali, costo della vita, redditi); servizi di cittadinanza (salute, sociale, istruzione); cultura e tempo libero; sicurezza sul lavoro e del territorio; vivibilit? ambientale; inclusione, diritti e pari opportunit?; futuro e innovazione – “? un importante segnale – spiega l’assessore Giuliani – che pone la nostra citt? in un contesto nazionale significativo, a 15 anni dal sisma e con un complesso percorso di ricostruzione ancora in atto, anche per ci? che riguarda la qualit? delle attivit? lavorative – L’Aquila, inoltre, ? l’unica citt? dell’area meridionale del Paese ad aver compiuto un balzo in avanti insieme a Lecce – si apprende dalla nota stampa. Uno stimolo per l’amministrazione a proseguire nelle politiche messe in campo per agevolare la quotidianit? di cittadini, famiglie, imprese e professionisti”.“L’Aquila, il cui moto ? Immota Manet, ? stata premiata quale ‘citt? in movimento’, come recita la targa che ci ? stata consegnata e che certifica la dinamicit?, la determinazione e l’effervescenza di una comunit? in grado di risollevarsi dopo la tragedia del terremoto del 6 aprile 2009” conclude Giuliani.

