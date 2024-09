L’Aquila, Turismo: Assessore Lancia intervistata da ICN Italian Radio New York

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Aquila e il suo percorso di rinascita, con le sue bellezze e peculiarit? saranno al centro dell’intervista che l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, rilascer? luned? 23 settembre ai microfoni di ICN – Italian Radio New York, unica emittente radiofonica italiana che trasmette 24 ore su 24 negli Stati Uniti.Ad intervistarla, nel corso del programma “Regina show” alle ore 15 italiane (saranno le 9 sulla costa orientale degli Usa), la giornalista Maria Regina De Dominicis.“Sar? un’occasione importante per far conoscere e promuovere la nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. – ha spiegato l’assessore Lancia – La giornalista De Dominicis ha recentemente visitato L’Aquila in occasione del press tour che l’amministrazione ha organizzato per operatori del settore e stampa specializzata, scoprendo una realt? dinamica ed accogliente, che a 15 anni dal terremoto ha intrapreso una strada di rilancio e sviluppo che passa anche attraverso il turismo di qualit?. La rinnovata attrattivit? del territorio, anche per molti viaggiatori stranieri, i percorsi naturalistici ed enogastronomici, le bellezze di edifici e dimore storiche restituite alla comunit? saranno al centro del dialogo con la giornalista – si legge sul sito web ufficiale. Certamente, inoltre, non potranno mancare momenti di confronto sul forte legame con Roma in vista del Giubileo del prossimo anno o sul grande appuntamento di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Credo che far conoscere la nostra realt? in un palcoscenico importante come quello degli Usa, attraverso una radio italiana, sia una grande opportunit? per generare curiosit? e interesse per L’Aquila tra potenziali turisti, americani e italoamericani”. Sar? possibile seguire l’intervista al seguente link: https://icnradio – com/player/ oppure sulla pagina Facebook del programma: https://www.facebook.com/share/a8kaSbJrYAh3Htoh/?mibextid=LQQJ4d

