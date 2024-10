L’Aquila, Urbanistica: De Santis “Microzonazione sismica: dati Ingv entro fine anno”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Saranno consegnati entro la fine dell’anno i dati relativi alla microzonazione sismica e agli approfondimenti sulle faglie attive sul territorio comunale elaborati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica (Ingv). Ad annunciarlo ? l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis che spiega: “sulla scorta della convenzione stipulata con Ingv lo scorso anno queste informazioni sarebbero state fornite nel marzo 2025. Oggi in giunta abbiamo approvato un addendum a quell’accordo in virt? del quale lo studio verr? messo a disposizione entro il 31 dicembre prossimo”.“Si tratta – spiega l’assessore – di una significativa accelerazione che ci consentir? di avere, nel giro di tre mesi, il quadro conoscitivo aggiornato, soprattutto in termini di prevenzione del rischio, dell’intero territorio comunale: un elemento fondamentale per la redazione del Piano urbanistico comunale (Puc) in via di formazione – Nell’ambito della messa in sicurezza e della riduzione del rischio sismico il Comune dell’Aquila ha avviato da tempo l’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e gli approfondimenti realizzati dall’Ingv saranno determinanti per poter procedere alla definizione del Puc, il cui iter di definizione ? consultabile sul sito laquilacittanuova – si apprende dal portale web ufficiale. it”.

