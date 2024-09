L’Aquila, Urbanistica: PUC, on line portale “L’Aquila città nuova”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nell’ambito del processo di definizione del nuovo PUC-Piano urbanistico comunale ? stato attivato il portale web dedicato laquilacittanuova – viene evidenziato sul sito web. it.L’iniziativa ? stata promossa dall’assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione del Comune dell’Aquila guidato dall’assessore Francesco De Santis.“Il sito – spiega l’assessore – Il sito rappresenta un importante strumento di comunicazione, creato per aggiornare i cittadini su ogni fase del complesso iter di realizzazione del nuovo PUC. Questo nuovo spazio digitale centralizza tutte le informazioni relative all’assessorato, rendendole facilmente accessibili e comprensibili per tutti con l’obiettivo di offrire un servizio intuitivo e utile per i cittadini anche per abbattere i tempi e le lungaggini della burocrazia”.Gli utenti potranno seguire semplici istruzioni, ad esempio, per la tutela paesaggistica, per ottenere certificazioni urbanistiche, per conoscere la destinazione d’uso di terreni e immobili, scaricare i moduli necessari e ricevere indicazioni precise sugli uffici competenti alle specifiche necessit?. Il portale, inoltre, consente la possibilit? di effettuare pagamenti online tramite il sistema PagoPA, semplificando ulteriormente le procedure amministrative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande attenzione ? stata riservata agli utenti con disabilit?. “L’Aquila citt? Nuova – sottolinea De Santis – ? il primo sito istituzionale in Italia a sfruttare la tecnologia OpenAble, che consente di adattare l’esperienza utente in base alle esigenze specifiche di accessibilit?: i profili configurabili comprendono ipovisione, epilessia, daltonismo, ADHD, dislessia e cecit?, garantendo cos? un accesso equo e personalizzato alle informazioni”.Per ulteriori informazioni: www.laquilacittanuova – si legge sul sito web ufficiale. it.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it