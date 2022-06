L’Aquila, Viabilità: chiusura via Duca degli Abruzzi nella frazione di Sassa fino al 17 giugno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che la viabilit nel centro abitato di Sassa subir alcune modifiche a partire da oggi per consentire l’esecuzione di lavori di cantierizzazione – si apprende dalla nota stampa.

In particolare, fino al 17 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 19:00, escluso sabato e domenica, disposta la chiusura della carreggiata con istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare, zona rimozione su entrambi i lati, in via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso dal Comando dei Carabinieri fino all’intersezione con via della Stazione, angolo via Ponte S. Giovanni.

Tutte le ordinanze possono essere consultate al seguente link: https://trasparenza.comune.laquila.it/pagina726_provvedimenti-dirigenti-amministrativi.html

