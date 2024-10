Avezzano, Prevenzione e Sicurezza: il Decalogo contro le truffe agli anziani del Progetto “Comunità coesa, città più sicura”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” ad Avezzano ha lanciato un’iniziativa per contrastare le truffe agli anziani, sensibilizzando la popolazione attraverso un incontro con le forze dell’ordine e un decalogo di prevenzione – Durante l’incontro alla Sala Irti, il vicequestore Roberto Malvestuto ha spiegato come le truffe siano diventate più sofisticate, mettendo in guardia dal non sottovalutare il rischio – recita il testo pubblicato online. Gli anziani sono particolarmente vulnerabili a raggiri telefonici e truffe via SMS, e l’invito è a non fidarsi e a chiamare sempre il 112 in caso di dubbio – Il vicesindaco Domenico Di Berardino e l’assessore Cinzia Basilico hanno sottolineato l’importanza di iniziative sociali come questa per proteggere le persone vulnerabili – precisa il comunicato. Il prefetto Di Ruocco ha concluso ribadendo che l’obiettivo del progetto è la coesione comunitaria: tutti devono sentirsi parte attiva nel percorso di prevenzione, per una società più sicura e consapevole – Ecco il decalogo:

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/