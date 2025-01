Lavori in via Pescara

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chiusura notturna di via Pescara dal 3 febbraio al 7 marzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Per consentire alla ditta esecutrice di effettuare lavori sull’impianto metanifero, si rende necessaria la chiusura di Via Pescara nel tratto compreso tra via Strinella e Via Antonio Panella”.? quanto si legge in una nota trasmessa dalla Polizia Municipale che prosegue: “l’ordinanza numero 32 del 27.01.2025 contiene le limitazioni al traffico relative al tratto sopra indicato di via Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Nello specifico, dalle ore 21 alle ore 6 di ogni giorno, nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 7 marzo 2025, viene istituita la chiusura della carreggiata stradale con contestuale divieto di transito veicolare, (ad eccezione dei mezzi d’opera e dei veicoli dei residenti del tratto stradale interessato); ? altres? istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati – aggiunge la nota pubblicata. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione a queste limitazioni e ad utilizzare strade alternative a quella interdetta alla circolazione – “

