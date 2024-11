Lavori per fibra ottica e spostamento linee per pavimentazione: sabato 30 novembre modifiche alla circolazione nell’area tra Piazza Palazzo, Via Bafile, Corso Principe Umberto, Via Sallustio Via e San Bernardino

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nella giornata di sabato 30 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 17, verr? interdetto il traffico lungo la direttrice che conduce da via Bafile verso Piazza Palazzo sino a via San Bernardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nello specifico il Comando di Polizia Municipale ha emesso due ordinanze con cui vengono disposte una serie di modifiche alla circolazione e divieti per consentire l’esecuzione di lavori finalizzati al passaggio della fibra ottica e linee di alimentazione all’interno del tunnel dei sottoservizi – per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza in centro storico – e lo svolgimento di opere di spostamento linee per la pavimentazione di Piazza Palazzo, posa cavi nella polifora e scavi per il raccordo di tubazioni e cavi.Le disposizioni riguarderanno Via Bafile, Piazza Palazzo, Via Sallustio, Corso Principe Umberto e Via San Bernardino – recita il testo pubblicato online. In particolare, con l’ordinanza 415/T, viene ordinata l’istituzione:Con l’ordinanza 416/T viene ordinata l’istituzione: I due provvedimenti sono stati emanati il 19 novembre e sono consultabili sull’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila ai seguenti link:https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_550924_0_3.html https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_550925_0_3.html

