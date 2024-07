M5S Abruzzo, Taglieri (M5S) e Paolucci (Pd): lavoratori Asl vittime della pessima gestione sanitaria del centrodestra che vuole attuare piani di rientro da lacrime e sangue

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“I lavoratori della Asl sono i primi a pagare la mala gestio della sanità a trazione centrodestra, che ha costretto le Asl abruzzesi a piani di rientro lacrime e sangue per colmare l’enorme buco milionario registrato dalle Aziende sanitarie nell’ultimo trimestre 2023, e che andrà peggiorando nel 2024. La mancanza di programmazione e l’incapacità di gestione delle risorse pubbliche si traduce, ancora una volta, in tagli ai servizi per i cittadini e in precarietà e licenziamenti per gli addetti del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi abbiamo partecipato convintamente allo sciopero indetto dalle sigle sindacali, ribadendo che non possono essere utenti e lavoratori e cittadini a pagare l’incapacità di chi è al governo della Regione è che ci impegneremo a portare il caso anche all’attenzione del Consiglio regionale” così il Capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci e il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, che questa mattina hanno preso parte al presidio dei lavoratori della Asl 02 tenuto davanti alla direzione dell’ospedale di Chieti.

