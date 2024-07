“Morena una farfalla per sempre” dona arredi all’Hospice

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Donazione all’Hopice da parte dell’associazione “Morena una farfalla per sempre”. Stamattina l’associazione ha consegnato nelle mani del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e del direttore della Uoc Hospice e cure palliative, Claudio Di Bartolomeo, alcuni arredi per la sala utilizzata dai parenti dei pazienti e attrezzata con cucina, frigo e divani – aggiunge la nota pubblicata. In particolare il presidente di “Morena una farfalla per sempre” Giovanni Sigonorile e la componente dell’associazione Viola Grosso hanno consegnato un tavolo e due poltroncine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’associazione, sempre molto sensibile alle esigenze dei malati, soprattutto quelli oncologici, da anni effettua donazioni con lo scopo di rendere più confortevole la permanenza dei pazienti nelle strutture sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “E’ un modo, quello dell’associazione, di portare un po’ di sollievo anche a chi è vicino a un caro ricoverato in gravi condizioni – aggiunge la nota pubblicata. Ringrazio dunque il presidente e tutta l’associazione per questa donazione all’Hospice”, ha dichiarato il direttore generale, “è questa di oggi la dimostrazione di quanto per noi sia importante la solidarietà della società civile che non solo ci aiuta a migliorare il livello dei nostri servizi sanitari, ma ci è anche da sprone nell’azione amministrativa, perché questa sia sempre più centrata sull’umanizzazione delle cure”. Ufficio stampa ASL TERAMO 26.7.2024

