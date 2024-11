“Non è solo il 25 novembre”, terza edizione del progetto promosso dall’amministrazione comunale contro la violenza sulle donne

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:? stato l’assessore con delega alle Pari Opportunit?, Ersilia Lancia, a presentare questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si ? tenuta nella sede municipale di Palazzo Margherita, il programma degli appuntamenti previsti in occasione della terza edizione del progetto “Non ? solo il 25 novembre”, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunit? per sensibilizzare la comunit? sull’importanza della lotta alla violenza sulle donne – In programma dal 9 al 27 settembre Incontri pubblici, iniziative e dibattiti si articoleranno nel corso delle prossime settimane con il coinvolgimento di istituzioni e associazioni che sul territorio sono in prima linea nell’assistenza nei confronti delle vittime di violenze di genere – si apprende dalla nota stampa. “Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, deve essere un punto di partenza affinch? ogni giorno valori come rispetto, tutela dei diritti e della persona vengano promossi e salvaguardati nella nostra societ?. ? per questo che, come amministrazione, abbiamo promosso una serie di iniziative che vadano oltre la singola ricorrenza per diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura incentrata sulla parit? di genere e contro la violenza, intesa non solamente in senso fisico, sulle donne” ha dichiarato l’assessore Lancia – si legge sul sito web ufficiale. “Con questa terza edizione si consolida una importante rete fortemente impegnata nel contrasto la prevenzione della violenza sulle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E per questo impegno ringrazio l’Ufficio scolastico provinciale, gli istituti superiori cittadini, l’Universit?, il Centro Antiviolenza Donatella Tellini e tutte le associazioni che anche quest’anno ci aiutano a parlare di una questione importante che resta, prima di tutto, drammaticamente culturale” ha aggiunto l’assessore nel corso della conferenza stampa nel corso della quale ? stata presentata una piccola panchina rossa, realizzata dal mastro fabbro Stefano Del Papa, che simboleggia il posto vuoto lasciato dalle donne vittime di femminicidio e che accompagner? tutte le iniziative del calendario – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma completo:Dal 9 al 22 novembre, dalle 16 alle 19:30 – Palazzetto dei Nobili: La Venere – Mostra fotografica di Ilaria Giusti – aggiunge la nota pubblicata. Inaugurazione 9 novembre, ore 17, con la partecipazione di Penelope Filacchione – Presidente dell’associazione Artsharing Roma-Ets. Sabato 15 novembre prevista apertura dalle 10 alle 15 solo su prenotazione – 15 novembre, ore 17 – Palazzetto dei Nobili: 10 anni di abbracci – precisa la nota online. Viaggio nelle emozioni delle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 10 anni di attivit? sul territorio di Salute donna ODV – Associazione per la prevenzione e la lotta ai tumori – Partecipa: Maria Rita Liaci, Responsabile della sezione L’Aquila – 18 novembre, ore 11 – Ridotto del Teatro Comunale: Natura morta in un fosso – riporta testualmente l’articolo online. Spettacolo teatrale di Sho Lab con l’attore e regista Giampiero Mancini – Partecipano gli istituti scolastici superiori cittadini con i saluti di Roberta D’Avolio, presidente ANM Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. 18 novembre, ore 11 – Convitto Nazionale Domenico Cotugno: Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere – si apprende dalla nota stampa. Incontro-dibattito con il giornalista e scrittore Giammarco Menga – viene evidenziato sul sito web. 21 novembre, ore 15:30 – Sala Commissioni Palazzo Margherita: 365 giorni donna – Facciamo il punto sul nostro protocollo – recita il testo pubblicato online. Intervengono le amministratrici del Comune dell’Aquila e del Centro antiviolenza dell’associazione Donatella Tellini.22 novembre, ore 18 – Palazzetto dei Nobili: Colpa di Alfredo – di Carmela De Felice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Letture di Alessandra Prospero e Federico Del Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. Performance musicale live con Dora Ruggiero e Simona Rossi – violino, Clara Gizzi – arpa – Visita Guidata della mostra fotografica La Venere, serata conclusiva – 22 novembre, dalle 15 alle 18 – Aula magna Alessandro Clementi – Dipartimento Scienze Umane Univaq: Le declinazioni della violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A cura del Rotary club Gran Sasso d’Italia in collaborazione con l’Universit? degli Studi dell’Aquila, con l’Ordine degli Avvocati dell’Aquila, con la Camera minorile d’Abruzzo e con il Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. 26 novembre, ore 9:30 – Convitto Nazionale Domenico Cotugno: Donne, vittime, protagoniste dei percorsi di pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Incontro dibattito con la professoressa Francesca Caroccia, delegata del Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila per l’uguaglianza e le pari opportunit?.26 novembre, ore 18 – Palazzetto dei Nobili: Rimadonna…storie di vita! Lettura sulle donne a cura del Club Inner Wheel dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. 27 novembre, dalle 16 alle 19 – Sala Fondazione Bper: Personale sanitario e violenza di genere – si apprende dalla nota stampa. Rotary Club con Opi L’Aquila, Aies, Anpse, Apsilef, Cnai.

