Nube lenticolare tra Francavilla e Chieti: lo scatto è spettacolare

Una rara nuvola lenticolare è stata avvistata ieri lungo la strada tra Francavilla al Mare e Chieti, creando uno spettacolo naturale straordinario. Lo scatto è stato postato sui gruppi social della zona ed è subito diventato virale. Queste formazioni nuvolose si generano in condizioni meteorologiche particolari. La loro presenza è legata all’interazione tra l’aria umida e ostacoli naturali come le montagne, che costringono l’aria a risalire e raffreddarsi, formando questi caratteristici strati.

Giovanni De Palma, presidente di AbruzzoMeteo e esperto meteo, ha confermato l’identificazione della nuvola come lenticolare. “Grazie ai venti di libeccio – ha spiegato De Palma – si aziona il meccanismo di ondulazione del flusso indotto dalla catena appenninica, che porta alla formazione di queste nubi lenticolari.” Questo fenomeno si è verificato in un contesto meteorologico caratterizzato dall’avvicinamento di un’intensa perturbazione atlantica, che sta portando a un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, come riportato nei bollettini meteo diffusi da AbruzzoMeteo.