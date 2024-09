Nuovo anno scolastico: novità “4+2” per Tecnici e Professionali

Si sono concluse puntualmente le operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 in Abruzzo, garantendo una ripresa ordinata delle attività didattiche. Alla data odierna, tutto il personale docente, i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi sono in servizio nelle rispettive sedi, assicurando così la regolare erogazione del servizio scolastico.

Sono stati nominati 450 nuovi docenti a tempo indeterminato, tra cui 32 provenienti dagli idonei del 2020 e 242 nominati tramite lo scorrimento della graduatoria di merito 2024 legata al PNRR. Inoltre, sono state completate le operazioni per l’attribuzione delle supplenze.

Anche le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali e le nomine del personale ATA, inclusi i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), si sono concluse con successo. Queste ultime nomine fanno seguito alla procedura di progressione per l’accesso all’area dei funzionari di elevata qualificazione.

Una delle principali novità dell’anno scolastico 2024/2025 è l’introduzione, a livello nazionale, del modello 4+2 per gli istituti tecnici e professionali. Questo percorso di studi consente agli studenti di ottenere il diploma in 4 anni, con la possibilità di accedere direttamente agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della durata di 2 anni, all’università o direttamente al mondo del lavoro.

Il 16 settembre prossimo, data ufficiale di inizio dell’anno scolastico, torneranno sui banchi 160.852 alunni, con una diminuzione di 2.938 studenti rispetto allo scorso anno. Nonostante la riduzione del numero di alunni, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci, ha sottolineato che l’organico dei docenti è rimasto stabile. Questo ha permesso di ridurre il numero di alunni per classe e di migliorare l’offerta formativa, con l’aumento del tempo pieno e il potenziamento dell’insegnamento dello strumento musicale.