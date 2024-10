“Ottobre in rosa”, il mese di eventi si apre con la mostra in memoria di Federica Anna Molfese

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nell’ambito di “Ottobre in rosa”, rassegna di eventi volta alla sensibilizzare sulla prevenzione e cura nella lotta al tumore al seno a cura del Comune di Vasto, si terrà domani, 12 ottobre 2024, alle 18:00, l’inaugurazione della mostra fotografica in memoria di Federica Anna Molfese (1988-2023). L’esposizione è ospitata nel Palazzo Mattioli, in Corso De Parma – viene evidenziato sul sito web. «La mostra organizzata dall’associazione culturale “Agarte – Fucina delle Arti”, a cura di Alessandro Giansanti e realizzata in collaborazione con il Comune di Vasto, apre il calendario di iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – riporta testualmente l’articolo online. L’esposizione fotografica e autobiografica della pittrice, fotografa e scultrice Federica Anna Molfese si chiama “Buonvento” e propone venticinque scatti realizzati in sei anni di terapia oncologica senologica intrapresa dall’artista, più una serie di cinque fotografie di grandi dimensioni nonché opere selezionate dall’associazione culturale e galleria d’arte “Agarte – Fucina delle Arti”. Aprirà l’inaugurazione la scrittrice Valentina Franzese con una lettura dedicata al tema in un ambiente curato dall’allestimento realizzato da “Polvere di Stelle” di Maria Scarano – recita il testo pubblicato online. La rassegna liberamente visitabile proseguirà fino a lunedì 21 ottobre con apertura tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00. Per qualsiasi informazione contattare il 351 740 5874.

