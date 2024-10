“Ottobre in rosa”, un mese di eventi per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del tumore al seno

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Ottobre in rosa” è il nome della rassegna di eventi volta alla sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del tumore al seno promossa dal Comune di Vasto con l’Ufficio Politiche sociali – precisa il comunicato. «Un’iniziativa dedicata alla prevenzione e all’attività di sensibilizzazione sui tumori al seno, ringraziamo tutte le persone che si impegnano da sempre su questo tema a cominciare da tutti i professionisti della rete sanitaria e coloro che garantiranno la buona riuscita delle iniziative del calendario», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – recita il testo pubblicato online. Il calendario si aprirà con la mostra fotografica in memoria di Federica Anna Molfese (1988-2023) organizzata dall’Associazione Culturale “Agarte – Fucina delle Arti” e a cura di Alessandro Giansanti – aggiunge la nota pubblicata. L’esposizione si chiama “Buonvento” e propone venticinque scatti, realizzati in sei anni, di terapia oncologica senologica intrapresa dall’artista che saranno mostrati in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla Cultura, Alessandro Giansanti e Valentina Franzese presso la Sala Mattioli in Corso de Parma, sabato 12 ottobre 2024 alle ore 18:30. A seguire verrà accesso di rosa il Palazzo d’Avalos, che manterrà questa veste per tutto il mese – si apprende dalla nota stampa. Il calendario prosegue nei giorni successivi con “Pittarosso Pink Parade”, una passeggiata non competitiva di cinque chilometri aperta a tutti promossa da una rete civica di donne e professioniste che in collaborazione con l’assessorato allo Sport, le associazioni di atletica e podistica della città, Habibi art and design, Avis Vasto, consorzio Vivere Vasto Marina e Croce Rossa Vasto coordineranno la manifestazione di domenica 20 ottobre a partire dalle 09:30 presso il Monumento alla Bagnante – La finalità è devolvere il ricavato alla Fondazione Umberto Veronesi – precisa la nota online. Seguirà poi la presentazione del libro “Bulky” di Raffaella Simoncini con l’editore Francesco Coscioni a cura di Angelozzi Comunicazione, con Patrizia Angelozzi e l’esibizione dell’artista Joia B. La rassegna si chiude il 31 ottobre, con un convegno medico a Palazzo d’Avalos, promosso in collaborazione con diversi professionisti e arricchito dalla testimonianza di donne grazie alla partecipazione delle associazioni “Lory a Colori” e “La Conchiglia”. La locandina è disponibile in allegato scorrendo verso il fondo di questa pagina –

