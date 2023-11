Paolucci su educazione alla parità di genere: “La nostra proposta di legge regionale è pronta per l’approvazione, l’Abruzzo può approvarla e renderla efficace già dal 2024. Dobbiamo lavorare insieme per accelerare i tempi”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

“L’Abruzzo può fare la differenza nella lotta alla violenza di genere e a favore di un’educazione alla parità approvando subito la nostra proposta di legge già pronta per andare in aula – si apprende dal portale web ufficiale. Dobbiamo lavorare insieme per l’uguaglianza e farlo adesso: il Consiglio regionale può trasformare la proposta in legge entro il 2023, dando le coperture per intervenire e la forza di diventare efficace già da gennaio – recita il testo pubblicato online. È una questione di volontà, mai come ora dobbiamo dimostrare di averne, il centrodestra lasci perdere le dispute politiche e punti sui tempi, solo così potremo cominciare un nuovo percorse formando persone più inclusive e facendo prevenzione vera”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci, l’indomani dell’ennesimo femminicidio che ha riportato in auge la necessità della formazione nella lotta contro la violenza sulle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La legge serve subito perché Giulia Cecchettin è solo l’ultima vittima in ordine di tempo, di una serie impressionante ogni anno: in Italia da gennaio a oggi sono oltre 100 le donne uccise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa tendenza deve essere modificata – Ciò che anche il nostro segretario nazionale Elly Schlein auspica, nel suo appello a collaborare alla Meloni, cioè la nascita di leggi che combattano disparità e violenza di genere attraverso la formazione e una cultura nuova, in Abruzzo esiste già – incalza Paolucci – . Dobbiamo sfruttare questo vantaggio e per questo mi appello al presidente Marsilio e al Consiglio tutto perché il testo nato dalla collaborazione con la Conferenza delle Democratiche d’Abruzzo e i Giovani Democratici e da noi proposto anche alla Commissione regionale di parità che ha espresso un immediato apprezzamento delle norme previste, arrivi in aula e venga approvato entro il 2023. La Regione scelga di stare in trincea, facendosi promotrice di una nuova cultura della prevenzione, il più possibile inclusiva e aderente alla realtà, questo c’è scritto nei 6 articoli della proposta che concentrandosi sulla collaborazione interistituzionale rende protagonisti gli istituti scolastici e universitari – aggiunge la nota pubblicata. La proposta di legge ha lo scopo di portare dentro le scuole l’educazione all’affettività e la prevenzione delle violenze e delle discriminazioni di genere che ogni giorno, nel nostro Paese, riguardano le donne, a prescindere dalle età. Lo fa attraverso mezzi istituzionali e accordi concreti con gli enti formativi, perché temi e sensibilizzazione diventino programmi didattici, formino i ragazzi e alimentino la prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve un’azione rapida, bisogna anche chiaramente dire da che parte stiamo: non possiamo più alimentare l’inerzia, sdegnandoci ad ogni nuovo caso, perché la volontà senza l’azione è del tutto inutile e non salva vite che possono essere risparmiate”.

