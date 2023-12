PD Abruzzo, AIDS Giornata Mondiale, Gileno e Di Lorenzo (Gd): “Prevenzione, contraccezione ed educazione per prevenire AIDS. Le nostre proposte in Regione”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

In occasione della giornata internazionale per la prevenzione dell’AIDS, i Giovani Democratici d’Abruzzo ribadiscono l’importanza della salute e della prevenzione, con particolare attenzione alle esigenze delle e dei giovani – aggiunge la nota pubblicata. “Riteniamo fondamentale garantire cure mediche preventive gratuite per ragazzi e ragazze, assicurando l’accesso facilitato a controlli e screening che possono contribuire alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, compreso l’AIDS – affermano Saverio Gileno, segretario regionale Gd e Annachiara Di Lorenzo, responsabile Diritti e Politiche di Genere Gd – L’Istituzione dei servizi di contraccezione gratuita è altresì essenziale per garantire a tutte e tutti la possibilità di scelte consapevoli sulla propria salute e sul proprio futuro”. “Inoltre, sottolineiamo l’importanza dell’introduzione di un programma di educazione sessuale nelle scuole, finalizzato a fornire informazioni accurate, accessibili e non discriminatorie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’educazione sessuale inclusiva è un passo cruciale per garantire che le e i giovani possano prendere decisioni informate sulla propria salute, riducendo il rischio di infezioni e promuovendo relazioni consapevoli e responsabili – precisa il comunicato. Uniti nella lotta contro l’AIDS e per la promozione della salute chiediamo un’immediata azione a sostegno della salute sessuale e riproduttiva attraverso proposte concrete da includere nei programmi per le prossime elezioni regionali”. Concludono i Giovani Dem.

