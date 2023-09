PD Abruzzo, Consigliere di Fratelli d’Italia a Montesilvano esalta operazione nazista, Fina interroga il ministro dell’Interno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso del consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Montesilvano Marco Aurelio Getulio Forconi, che sui social network ha nei giorni scorsi esaltato l’operazione dei nazisti che ottant’anni fa portò alla liberazione di Benito Mussolini, detenuto a Campo Imperatore – si apprende dalla nota stampa. L’ha depositata Michele Fina, senatore del Partito Democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Fina chiede al ministro “se sia a conoscenza di quanto accaduto e se intenda assumere iniziative in merito” e “quali iniziative urgenti intenda assumere per contrastare efficacemente la diffusione di propaganda celebrativa di eventi legati alla dittatura fascista e nazista”. Il senatore del Pd ricorda in premessa che “le esternazioni a mezzo social network del consigliere comunale non sono accettabili in particolare per il ruolo pubblico e istituzionale cui il Forconi è chiamato” e che “tali esternazioni hanno determinato reazioni di indignazione nel dibattito pubblico generando un’ondata di contrarietà a dichiarazioni del tutto fuori luogo e offensive per la storia del Paese e per l’ordinamento costituzionale nato dalla Resistenza”. Fina sottolinea che il messaggio postato da Forconi “risulta evidentemente ed inequivocabilmente celebrativo dell’operazione condotta dai paracadutisti nazisti e dalle SS, una missione militare ordinata direttamente dal quartier generale del dittatore Adolf Hitler e che determinò una escalation della guerra civile sul territorio che contò lutti e distruzioni lungo la linea Gustav”.

