PD Abruzzo, CONTRO LA POLVERIZZAZIONE DELLA RISERVA DEL BORSACCHIO,  SCHLEIN: FIRMATE LA PETIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Mi hanno mostrato la petizione lanciata da moltissime associazioni a seguito di un fatto gravissimo: la Regione Abruzzo, con un emendamento passato di soppiatto di notte, senza prima una consultazione con la comunità di Roseto degli Abruzzi, ha deciso di polverizzare la Riserva naturale del Borsacchio, schiacciandola dai 1100 ettari attuali a 25 ettari – precisa la nota online. Pensiamo sia una scelta estremamente sbagliata”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in visita in Marsica per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo – “L’invito che facciamo è a firmare la petizione, ad appoggiarla – Intanto il Pd si è mobilitato, ha già presentato un progetto di legge per fermare questo scempio – Sono territori che vanno tutelati, una ricchezza naturale preziosa per tutti – precisa il comunicato. Per questo, l’invito è a firmare la petizione”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it