PD Abruzzo, ELLY SCHLEIN E’ ARRIVATA AD AIELLI PER IL TOUR MARSICANO:  LA SUA PRIMA DICHIARAZIONE

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

La segretaria nazionale del PD Elly Schlein è arrivata puntuale alle 9 ad Aielli, prima tappa del suo tour odierno nella Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Durante la sua visita in municipio ha rilasciato questa dichiarazione: “In Abruzzo abbiamo costruito una coalizione che mette insieme tutte le forze alternative alla destra, e lo fa attorno alla candidatura credibile, solida e riconosciuta dalla gente di Luciano D’Amico, ex rettore dell’università di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ la dimostrazione che si può fare se ci mettiamo d’accordo su quali sono le priorità per la comunità regionale, e in Abruzzo non si tratta soltanto della questione della sanità: Salvini ha tagliato dei progetti infrastrutturali importanti come quelli che riguardano la mobilità ferroviaria tra Pescara e Roma, allo stesso tempo abbiamo da costruire nuove opportunità di lavoro, una vera politica industriale per rilanciare il territorio e permettere ai giovani di costruirsi qui un proprio futuro – Oggi incontreremo aziende agricole a Celano, saremo poi a Tagliacozzo e ad Avezzano a incontrare persone, a Sante Marie per scoprire come si può valorizzare il turismo delle aree interne, e qui ad Aielli si è dimostrato – con i murales, la bellezza, la cultura e l’arte – come si possono rilanciare i nostri borghi – aggiunge la nota pubblicata. Da qui parte un messaggio di speranza, di ridare fiducia ad una politica che si occupa di dare risposte concrete – Noi la viviamo così. Certo, la destra è divisa – lo sappiamo bene – e sono forse più bravi delle opposizioni a nascondere le proprie divisioni ma quando si tratta di potere – che è l’unica questione che veramente gli interessa – le divisioni emergono di nuovo, e quindi stanno litigando anche sulle candidature”.

