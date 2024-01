PD Abruzzo, L’EPISODIO ODIERNO DI PAGLIETA CONFERMA LA SCORRETTEZZA DEL CENTRODESTRA ABRUZZESE, MA QUESTA NON E’ FONTAMARA

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

La scorrettezza del centrodestra abruzzese tracima come la lava di un vulcano in eruzione – si apprende dalla nota stampa. Oggi a Paglieta Marco Marsilio e due candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, l’assessore Nicola Campitelli e Carla Zinni, si sono presentati nel municipio del Comune frentano per fare campagna elettorale – Il sindaco Enrico Graziani li ha invitati ad uscire dal luogo istituzionale dove non può essere fatta propaganda politica – A questo punto, Campitelli avrebbe detto al sindaco “Allora quel finanziamento non te lo faccio avere più”. Eravamo abituati ai metodi spicci di questa giunta regionale ma oggi si è superato ogni limite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marsilio e i suoi sodali pensano di avere a che fare con gli abitanti di Fontamara: sappiano che l’Abruzzo – che evidentemente il presidente della Regione conosce poco, essendo romano – è terra di persone che non si vendono per un piatto di lenticchie, e che non sono disposte a infrangere le regole pur di ricevere una mancetta – viene evidenziato sul sito web. Auspichiamo che la prossima volta queste persone portino rispetto per la normativa: virtù che un amministratore dovrebbe avere nel sangue, ma evidentemente nel partito di Fratelli d’Italia non lo sanno – riporta testualmente l’articolo online. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it