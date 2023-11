PD Abruzzo, Marinelli: “Importante Schlein in Abruzzo, sottolinea impegno per larga coalizione”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“La visita della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein è particolarmente importante, sottolinea il lavoro e l’impegno che ci hanno permesso di costruire una coalizione che unisce le forze alternative alla destra, il Patto per l’Abruzzo, per competere al meglio alle elezioni regionali e chiudere l’esperienza fallimentare dell’amministrazione Marsilio – recita il testo pubblicato online. Sono le migliori basi per una sfida promettente ed entusiasmante, visto che tutti insieme dovremo raccontare la straordinaria persona che è D’Amico e il progetto suo e della coalizione per la regione”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Elly Schlein sarà all’Aquila giovedì 30 novembre, in un evento alle 18.30 all’Auditorium di Renzo Piano al Parco del Castello, a sostegno di Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it