PD Abruzzo, Nasce Generazione Insieme, le giovani e i giovani per Luciano D’Amico

PD Abruzzo

“Generazione Insieme” è il nome del coordinamento delle organizzazioni giovanili di partito e delle realtà civiche e di giovani amministratrici e di giovani amministratori che appoggeranno Luciano D’Amico alle elezioni regionali – aggiunge la nota pubblicata. Oggi c’è stata la presentazione a Pescara, al comitato elettorale di piazza Unione – si apprende dalla nota stampa. Generazione Insieme, associazione trasversale e aperta all’allargamento attraverso nuove partecipazioni, nasce spontaneamente, a partire dall’interlocuzione tra il consigliere comunale di Teramo Michele Raiola e il segretario dei Giovani Democratici abruzzesi Saverio Gileno – riporta testualmente l’articolo online. Protagonisti sono i GD, Azione Under 30, Giovani in MoVimento, Giovani Europeisti Verdi, Italia Viva, Articolo Uno e Demos, oltre ad una compagine civica e ai componenti della campagna Liberi Subito – Alcuni tra i rappresentanti sono Alessio Costanzo Fedele, Alessandro Monaco, Beatrice Rosica, Paolo Caioni, Lorenzo Rotellini, Vincenzo Stuppia, Silvia Sbaraglia e Riccardo Varveri – precisa il comunicato. Avviano da oggi una serie di incontri e confronti con le coetanee e i coetanei sui territori delle quattro province abruzzesi per elaborare un programma di interventi dedicati alla qualità della vita di giovani, studentesse, studenti – precisa il comunicato. Tra le prime criticità sono state individuate quelle che riguardano i trasporti, le borse di studio, le attività e i luoghi culturali – precisa il comunicato. Il loro superamento sarebbe decisivo per rendere l’Abruzzo un territorio sempre più adatto alla costruzione di un progetto di vita – si apprende dal portale web ufficiale. D’Amico sottolinea: “Ho accolto da subito, con entusiasmo, il progetto delle giovani e dei giovani di Generazione Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il loro contributo sarà centrale per l’elaborazione del nostro programma – si legge sul sito web ufficiale. Le questioni che pongono sono urgenti a tal punto da meritare tutta la determinazione possibile, con un approccio che ha il merito di avanzare proposte, per i giovani, che riguardano temi tradizionalmente esaminati e considerati appannaggio di altre età, quali ad esempio la sanità, o i trasporti”.

