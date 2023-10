PD Abruzzo, Sangiuliano, Fina e Guanciale: “Goffaggine e inconsistenza del governo sono monumentali”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Fa veramente impressione vedere un ministro che conosce talmente poco alcuni dei comparti di cui si occupa da generare questo cortocircuito di informazioni, e queste fibrillazioni che non fanno bene alla cultura, al mondo del cinema, e al Paese tutto – riporta testualmente l’articolo online. Soprattutto il suo modo di fare dimostra quanto il ministro sia profondamente interessato evidentemente ad alcune componenti e ad alcuni fronti del suo lavoro, ma completamente inerte riguardo altri, sia in termini di interesse che di competenze”: lo dichiarano Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico, e Lino Guanciale, attore e responsabile cultura nel Partito Democratico abruzzese, a proposito del caso che coinvolge il ministro Sangiuliano, la proposta di tagliare fondi al cinema – viene evidenziato sul sito web. Fina e Guanciale proseguono: “Merita poi uno sguardo la limatura del canone Rai che si porta dietro il ridimensionamento di Rai Cinema e quindi di gettito possibile di investimento sul cinema stesso, oltre che sulla produzione audiovisiva in generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se si va a toccare la Rai i costi rischiano di essere superiori perché comunque lo Stato deve coprire: è una mera operazione di maquillage, pericolosissima – Tocca tutto il sistema che attorno alla Rai si muove e che la Rai anima: non solo televisione ma anche cinema – si legge sul sito web ufficiale. La goffaggine e l’inconsistenza tecnica del governo e della maggioranza sono monumentali”.

