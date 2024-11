PD Abruzzo, SENTENZA SUI CERVI, IL PD PLAUDE ALLA DECISIONE CHE SCONFIGGE UN MODO DI GOVERNARE IL TERRITORIO AUTORITARIO E ARROGANTE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Il Consiglio di Stato ha sospeso la delibera regionale che permetteva la caccia selettiva al cervo in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ora la palla ripassa al Tar, che dovrà fissare l’udienza di merito – aggiunge testualmente l’articolo online. Fino ad allora la mattanza è evitata – Il Partito Democratico plaude alla decisione del Consiglio di Stato e ringrazia le associazioni ambientaliste che si sono battute strenuamente per giungere a questo risultato – riporta testualmente l’articolo online. La protervia della Regione Abruzzo targata centrodestra – che ha voluto fortissimamente questo provvedimento – è stata battuta in punta di diritto, come già era accaduto per i confini del parco Velino-Sirente – La giunta Marsilio non ha voluto valutare alternative incruente al massacro dei cervi, mostrandosi sorda a tutti i richiami che pure sono arrivati sia dagli abruzzesi che da residenti in altre regioni, oltre che da maggior parte della comunità scientifica – si legge sul sito web ufficiale. E’ un modo autoritario e arrogante di governare il territorio, chiusi in una torre d’avorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Continueremo a seguire questa vicenda fino in fondo e ci auguriamo che il Tar riconosca finalmente le ragioni del fronte ambientalista – viene evidenziato sul sito web. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

