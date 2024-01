PD Abruzzo, SGOMENTO E DOLORE PER L’ENNESIMO INCIDENTE SUL LAVORO L’ABRUZZO CONTINUA AD ESSERE UN TERRITORIO INSICURO

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Esprimiamo sgomento e dolore per l’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Abruzzo, regione che continua ad essere nella “zona rossa”dei territori in cui l’incidenza infortunistica è superiore alla media nazionale – si apprende dalla nota stampa. Ormai si può parlare di una vera e propria strage, e auspichiamo che si possa fare piena luce su quanto accaduto oggi ad Atessa, anche al fine di accertare eventuali responsabilità. Tutta la comunità del Partito Democratico si stringe attorno alla famiglia, cui esprime la massima vicinanza e promette che la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro proseguirà senza sosta – si apprende dal portale web ufficiale. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

